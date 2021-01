Provoca pandemia el cierre de mil 330 negocios en Querétaro, reporta Canaco

Se trata, en su mayoría, de micro y pequeños negocios, tales como tiendas de abarrotes, de servicios, estéticas, entre otras, informó Carlos Habacuc Ruiz, titular de la cámara

Alrededor de mil 300 negocios afiliados a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) han cerrado debido a la pandemia por COVID-19, informó Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la cámara empresarial.

Se trata, en su mayoría, de micro y pequeños negocios, tales como tiendas de abarrotes, de servicios, estéticas, entre otras. De estos, señaló que alrededor de 390 optaron por cambiar de giro para sobrevivir. Al respecto, detalló que dejaron los locales comerciales para dar servicio a domicilio o en sus hogares, o para la venta de productos de limpieza.

“Han decidido irse a trabajar o definitivamente buscar algunas otras opciones que no es el comercio, en ese sentido, porque han tenido un fracaso, no de ellos, sino por la misma situación y que no tenemos fecha, los activos, los gastos de un negocio no paran, cada mes pasan, no importando si hay actividades o no; entonces han cerrado en su totalidad”, indicó.

Sobre los apoyos anunciados por el gobernador a restaurantes, Ruiz Uvalle mencionó que hay 100 afiliados a la Canaco, por lo que sostendrán un diálogo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, para buscar que se les otorgue el recurso a sus agremiados.

Finalmente, recordó que cerca de 15 negocios han sido suspendidos por no respetar las medidas anti-COVID y consideró que es en las reuniones sociales donde se ha bajado la guardia, lo que ha derivado en el aumento de contagios por la enfermedad.