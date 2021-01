Pronostica PC clima más cálido para este fin de semana en Querétaro

De acuerdo con Carlos Rodríguez di Bella, para el sábado se espera una temperatura mínima de 10° C y máxima de 27° C, mientras que para el domingo se esperan temperaturas de 11 a 19° C

Luego de que esta semana se registrará un descenso en las temperaturas, motivada por la presencia del frente frío número 32, este fin de semana se espera que la temperatura mejore, informó Carlos Rodríguez di Bella, coordinador municipal de Protección Civil de Querétaro.

De acuerdo con el funcionario, para el sábado se espera una temperatura mínima de 10° C y máxima de 27° C, mientras que para el domingo se esperan temperaturas de 11 a 19° C; y para la “ para la próxima semana va a hacer un poquito de calor en el día: 26 C° y 7 C° la mínima”, indicó.

Para la próxima semana Rodríguez di Bella adelantó que para la siguiente semana se esperan temperaturas más cálidas en el día, pues se esperan temperaturas de 26° C, mientras que la más baja sería de 7° C.

Finalmente, el funcionario destacó que no se puede descartar que se presente algún tipo de fenómeno, como la presencia de una “masa polar que pudiera descender los niveles de temperatura de manera súbita”.