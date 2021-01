Pide Canaco Querétaro evitar cierre de actividades no esenciales

Ante el aumento de contagios en la entidad, se podría tomar la decisión de cerrar comercios en la entidad, lo cual sería fatal para muchos negocios, considero Carlos Habacuc Ruiz

Ante el incremento de casos de contagio por COVID-19, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Querétaro considera que es preferible ajustar el horario de cierre de los negocios, antes de considerar un cierre total de los mismos, esto con la finalidad de evitar un colapso económico.

En entrevista, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la cámara, señaló que, si el Comité Técnico de Salud decide la cancelación de actividades no esenciales para evitar el crecimiento de contagios, se ajustarán a ello; sin embargo, reiteró que esta situación sería el tiro de gracia para algunas empresas que no se han recuperado desde marzo pasado.

“Nosotros estamos siempre a disposición del Comité Técnico de Salud porque ellos son los que tienen las herramientas metodológicas y todo el control del tema de salud y la decisión de ellos está arriba de cualquier situación. Por el otro lado, tratando de encontrar el equilibrio entre la economía y la salud, creemos que un escenario donde se pueda ajustar todavía más el horario sin que caigamos en un cierre total”, indicó.

Si bien, Ruiz Uvalle reconoció que las medidas adoptadas en el escenario C no han dado los resultados necesarios para bajar los números, reiteró la necesidad de no cerrar completamente los negocios, en cambio se pronunció por un ajuste en los horarios ahora permitidos.

“Que permita no caer en el colapso económico. Definitivamente el tema de salud es prioridad, un escenario hacia arriba lo vemos complicado, lo que queremos es buscar un escenario en medio dentro del cierre total al escenario C, que sería un ajuste prácticamente de horarios”, señaló.