Morenistas de Querétaro hablan sobre la designación de Celia Maya como candidata a la gubernatura

Diversos actores políticos de Morena dieron su opinión sobre este controversial tópico

El pasado mes de diciembre el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Mario Delgado, inició su proceso interno para la selección sus candidatos para las 15 gubernaturas que se contendrán en las elecciones de junio.

Varios morenitas de diferentes estados acudieron a la sede del partido a realizar su registro el 5 de diciembre, con el fin de someterse a encuestas para conocer qué aspirantes eran los mejores posicionados en sus estados.

Dicho proceso ha traído incomrformidades en todos los estados, que hasta han llevado a impugnaciones de los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el caso de Querétaro la seleccionada fue Celia Maya García, exmagistrada y excandidata de Morena a la gubernatura en 2015 y al Senado de la República en 2018, sin embargo el resultado sorprendió a los queretanos que aseguraban que Gilberto Herrera García, senador de la República, sería el candidato.

Códice Informativo entrevistó a militantes de Morena en Querétaro para saber, tras un mes de la designación de Celia Maya, sí continúan los descontentos o en cambio ya se han sumado a los trabajos de la exmagistrada.

En general los morenistas en Querétaro coinciden en que la demanda principal de los inconformes es que se transparente el proceso, para que no ocurra lo mismo con las candidaturas a las presidencias municipales, diputaciones federales y las diputaciones locales.

“Los queretanos, los morenistas que estuvieron en la Plaza del Estudiante y que estuvieron en la Ciudad de México, lo que están exigiendo es que haya transparencia, a lo mejor ahorita ya no se van a poder remover en las candidaturas para gobernador, pero lo que quieren es que no se repita (lo que pasó en Querétaro) en lo federal, local, en las presidencias municipales, que haya más transparencia para que no se generaran las dudas“, mencionó Néstor Domínguez, diputado local por Morena.

Agregó que él cerrará filas con los candidatos que salgan de estas encuestas, pues dijo que la responsabilidad no es hacia una persona, sino con un proyecto que inició en 2012.

En tanto Laura Polo, diputada local por Morena, consideró que las encuestas son una buena herramienta para la selección de candidatos porque son muchos interesados, no obstante también apoya que haya transparencia para que se eliminen las dudas de los inconformes.

Asimismo, dijo que parte de los señalamientos en contra de Celia Maya son porque es una mujer y la entidad sigue siendo un estado misógino, que históricamente ha sido gobernado por hombres.

“Claro, es una persona que siempre ha estado a lado de la izquierda, ha estado a lado de Morena, en donde la hemos postulado ha estado aguantando las críticas, las descalificaciones; creo que todavía le falta mucho a Querétaro, creo que es un estado misógino, machista, que también porque es mujer la atacan mucho“, precisó la diputada.

En el caso de Héctor Sentíes, integrante de la Coordinación Municipal de Morena en Corregidora, indicó que ya todos deberían sumarse a la candidatura de la exmagistrada, aunque si debería haber transparencia para que no haya inflitrados que intente impulsar a “chapulines” del PAN y el PRI.

Por último, Tadeo Rodríguez, integrante de la Coordinación Municipal de Morena en El Marqués, consideró que los morenistas deben evitar impulsar la no participación como otros partidos políticos.

Además que exhortó para que el Consejo Estatal de Morena cuide mejor sus declaraciones entorno a la mujeres.

“Me preocupa que desde la posición del Consejo Estatal de Morena Querétaro se hayan dado declaraciones en medios que no había muejres preparadas y ahora que por Celia Maya no hay coalición, yo creo que hay que tener alturas de miras y ser más responsable porque Morena si apoya la lucha de las mujeres“, puntualizó.