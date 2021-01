Impacto de las fiestas decembrinas podría durar tres semanas más

Este viernes 15 de enero, Querétaro volvió al semáforo rojo a nivel federal debido al aumento en la ocupación hospitalaria

El impacto de las fiestas decembrinas realizadas en Querétaro podría tener efecto durante las próximas tres semanas, lo cual se ve reflejado en el aumento de la ocupación hospitalaria.

De acuerdo con el reporte de métricas del gobierno estatal, en la entidad ya se reflejó la influencia de las fiestas del 24 de diciembre, por lo que en próximos días se verán los resultados de las reuniones celebradas los días 31 de diciembre y 6 de enero.

“Tenemos la esperanza de que esto nos ayude a bajar la hospitalización; sin embargo, debido a que la inercia del 24 se prolonga por el periodo vacacional, cabe la posibilidad de que no suceda y sigamos sufriendo el impacto de las fiestas decembrinas por tres semanas más”, señala el reporte.

Este viernes 15 de enero, Querétaro volvió al semáforo rojo a nivel federal lo cual no representa un cambio en las medidas establecidas en el escenario C, implementadas desde el pasado 21 de diciembre y extendidas al 1 de febrero.

“En Gobierno del Estado queremos enfocar la narrativa hacia la percepción de seguridad o inseguridad, para que sea este lineamiento el eje conductor de tus decisiones. Por ejemplo, ¿de qué sirve que llegues a una taquería, a un restaurante, a un tianguis, mercado, tienda de autoservicio o cualquier otro lugar en el que se observan los aforos y horarios establecidos en el escenario C, si la gente no usa adecuadamente el cubrebocas o no guarda 1.5 metros de distancia entre personas? Los lineamientos sirven de referencia, pero a ti te toca usar el criterio sobre el riesgo que corres”, indica.

Por lo anterior, el Gobierno estatal recomienda ser conscientes de la situación que se presenta y, en caso de tener una falsa percepción de seguridad en los establecimientos que visites, retirarte para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas para evitar un mayor número de contagios.

“Si llegas a un lugar que no te da la sensación de seguridad, retírate y deja consumir ahí. Cuando sus ventas bajen tendrán que mejorar”, menciona.

Hasta este 15 de enero, se registra una ocupación hospitalaria del 58.7 por ciento, 4.3 por ciento más que el día anterior; hay dos mil 44 casos activos de COVID-19, se contabilizaron 363 nuevos casos para un total de 36 mil 751 y 28 defunciones que suman dos mil 446 desde el inicio de la pandemia.