FGR hace público expediente de Cienfuegos… a medias

Este viernes, la Fiscalía General de la República hizo público a medias el expediente de investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, concluyendo con la exoneración del delito de delincuencia organizada.

El expediente, publicado en su página web, viene testado y sin nombres, a diferencia del documento de pruebas entregadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los presuntos nexos del ex funcionario con el narcotráfico, revelado por la Secretaría de Relaciones Públicas (SRE) sin restricción alguna.

El expediente consta de dos tomos divididos en 21 partes y 12 anexos divididos en 98 partes, todos bajos la misma característica de restricción.

Según el documento, el 3 de noviembre de 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas, abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020 contra Cienfuegos Zepeda por los delitos de delincuencia organizada y los que resulten.

Lo anterior se dio luego de que la SRE presentara una denuncia, con base en el expediente compartido por el Departamento de Justicia de EEUU, de los mensajes interceptados que intercambiaron los abatidos capos del Cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, y su sobrino Daniel Isaac Silva Garate, El H9, con Cienfuegos, donde hablaban supuestamente sobre protección, transacciones y operativos militares.

Según el documento, el 9 de enero de este año el general compareció ante la fiscalía y se dijo “completamente ajeno a los hechos que en esta carpeta se me pretenden atribuir y, por lo tanto, totalmente inocente de los delitos que tales hechos implicarían. Es falso que como secretario de Defensa haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales, toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer, en esa entidad, en ninguna otra parte del país”.