Doble verificación regresará en 2021

Así lo dio a conocer Marco del Prete, quien recordó que en 2020 se permitió una sola verificación en apoyo de la economía familiar

La doble verificación en el estado de Querétaro regresará en el 2021, indicó Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), quien explicó que en 2020, debido a la situación económica de los queretanos y por las medidas sanitarias por COVID-19, se decidió que se permitiría solo una verificación.

“Este año ustedes lo han visto todas las entidades tuvieron que modificar sus programas de Verificación Vehicular, insisto en el caso de Querétaro, en primer lugar fue pensando en la economía de los queretanos que no tenían que hacer dos trámites dada la difícil situación que atravesamos en los meses de abril, mayo y junio y que seguiremos impulsando salir”, enfatizó Del Prete Tercero.

El funcionario explicó que por Ley, y de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se debe realizar la doble verificación en la entidad y añadió que otra razón por la que se suspendió el servicio, fue porque los verificentros cerraron sus actividades y abrieron el 1 de julio, por lo que los vehículos que tenían que verificar entre mayo y junio iban a generan una saturación.

Aseguró que están consientes que la economía de las familias no ha mejorado, por lo que adelantó que estaría buscando un tipo de apoyo: “Seguimos muy conscientes de la situación de los ciudadanos y el año que entra estaríamos buscando algún tipo de apoyo, pero hasta que no lo publiquemos no me adelantaría”, puntualizó

Por último, dijo que en 2021 estarían ampliando el número de líneas en los verificentros para ampliar su capacidad de atención.