Con candidatura independiente, Gaspar Trueba busca respaldo ciudadano en Colón

En los primeros tres días de obtención de firmas ciudadanas, Gaspar Trueba Moncada juntó el respaldo de las 913 personas requeridas para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Colón.

En rueda de prensa, Trueba Moncada se dijo contento y convencido del respaldo que le ha dado la ciudadanía de dicha demarcación, por lo que señaló que tendrá amplias posibilidades de ganar.

“Los obtuvimos por la buena respuesta de la gente. Posibilidades, yo veo amplias posibilidades, me siento muy contento y convencido del trabajo que estamos haciendo, y sobre todo contento de la respuesta que estamos teniendo a través de la ciudadanía, que al fin y al cabo ellos son los que mandan”, indicó.

El exdelegado de la Secretaría del Trabajo federal, confirmó que varios partidos políticos lo han buscado para respaldarlo; sin embargo, puntualizó que la ciudadanía le ha pedido seguir como independiente, por lo que no ha aceptado ninguna propuesta.

“La idea de esto es que se haga un proyecto de la gente, si en su momento los compañeros y los que nos han dado su respaldo ciudadano dijeran que sería bueno tomar una marca, estaremos en posibilidades porque todavía los calendarios electorales nos lo permiten. Hemos tenido pláticas con la mayoría, algunos de ellos ya definieron sus candidatos”, dijo.

Trueba Moncada señaló que, pese a haber logrado el objetivo de firmas, continuará buscando a la ciudadanía hasta el último día permitido, y confió en que su candidatura sea aprobada para comenzar con su campaña en busca de este Ayuntamiento.

Cuestionado sobre su paso por la administración encabezada por el ex alcalde Alejandro Ochoa, recordó que hace un año siete meses se separó de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por no coincidir con el ex edil, por lo que garantizó que, en caso de ganar, su administración se distinguiría por la vocación de servir a la ciudadanía.