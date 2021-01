Aspirantes a candidaturas locales del PRI realizan su prerregistro este domingo

En el caso de los municipios de Amealco de Bonfil, Colón y Huimilpan no se registraron aspirantes militantes, sin embargo, de acuerdo con Alberto Lugo, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, esto no quiere decir que no haya interesados en estos municipios

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició su proceso de prerregistro de candidatos para el proceso Electoral 2021, entre los que destacaron 16 aspirantes para 15 municipios y 15 aspirantes para los distintos distritos locales.

En el caso de los municipios de Amealco de Bonfil, Colón y Huimilpan no se registraron aspirantes militantes, sin embargo, de acuerdo con Alberto Lugo, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, esto no quiere decir que no haya interesados en estos municipios.

En el caso del municipio de Corregidora hubo dos aspirantes: Héctor González y Monserrat Buitimea.

El resto de los priistas que se registraron para los municipios fueron: Martin Figueroa Olvera, a la presidencia Municipal de Pedro Escobedo; Miguel Herrera Guerrero, a la presidencia Municipal Tolimán; Irma Torres Martínez, a la presidencia Municipal de San Joaquín; Carlota Ledezma Leal, a la presidencia Municipal de Cadereyta; Luz María Quintanar Feregrino a la presidencia Municipal de Ezequiel Montes.

Asimismo Gustavo Nieto Chávez buscará la reelección a la presidencia municipal de San Juan del Río; en el caso del municipio de Querétaro, Connie Muñoz Castillo realizó el preregistro de María Alemán a la Presidencia Municipal de Querétaro.

En tanto la diputada local María Guadalupe Cárdenas Molina, presentó su prerregistro a la presidencia municipal de El Marqués, así como su compañera diputada Karina Careaga Pineda pero a la Presidencia Municipal de Jalpan de Serra.

Asimismo Jhonatan Trejo Ramírez presentó su preregistro a presidencia municipal de Landa de Matamoros; Luis Antonio Macías Trejo a la Presidencia Municipal de Tequisquiapan; Lilia Ramírez Trejo a la presidencia municipal de Peñamiller; mientras que Isidro Garay Pacheco buscará la reelección a la presidencia Municipal de Pinal de Amoles, así como Iliana Montes Ríos buscará la reelección a la Presidencia Municipal de Arroyo Seco.

En cuanto a los aspirantes a los diferentes distritos locales se registraron: Celia Amador al Distrito XV; Bernardo Ramírez Cuevas al Distrito IV; Gaby Díaz al Distrito XIV; Jaime Escobedo, al Distrito III; Alejandro Olvera al Distrito V; Schoenstatt Cabrera Ramírez Preregistro al Distrito VI.

Otros aspirantes son: Miriam Camacho al Distrito IX; Graciela Juárez al Distrito X; Lourdes Sánchez Vázquez al Distrito VIII; Jair Enrique Contreras Miquel al Distrito VII; Juan Guevara al Distrito XI; Isabel Llamas Macías al Distrito I; Lilia Morales al Distrito XIII; Rubén Galicia al Distrito XII; Camilo Medina Ramírez al Distrito II.