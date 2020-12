Todo listo para operativo de fin de año: SSPMQ

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, comentó que ya han tenido acercamientos con comerciantes de tianguis y mercados, y en próximos días las sostendrán con otros sectores, esto con la finalidad de acordar el cumplimiento de las medidas de seguridad

El operativo de seguridad de fin de año ya se encuentra listo y solo se están realizando reuniones preliminares para su arranque, dio a conocer Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública municipal de Querétaro.

En entrevista, comentó que ya han tenido acercamientos con comerciantes de tianguis y mercados, y en próximos días las sostendrán con otros sectores, esto con la finalidad de acordar el cumplimiento de las medidas de seguridad que permitan impactar de forma favorable en las ventas de esta época.

“La policía, además de los médicos, es de los que no han dejado de trabajar en esta pandemia. La operación policial no dejará de trabajar, apelamos a que la ciudadanía respete las medidas sanitarias y cuando menos se puedan hacer compras navideñas y de reyes, lo cual no será posible si el semáforo no cambia y no se respetan las medidas”, indicó.

Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía en general, así como a los comerciantes, a respetar las medidas sanitarias durante esta contingencia para tener una buena época económica.

En tanto, Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Gobierno de la capital, mencionó que continuarán recibiendo reportes para que se respeten los horarios y aforos establecidos; además, recordó que en la última semana visitaron más de 500 establecimientos y 96 tianguis para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Ya se les comentó, no ha sido sancionada ninguna persona, estaremos trabajando primero, siempre, a través del diálogo, la concientización y básicamente lo que tenemos que hacer es invitación; aunado a ello están los números para realizar alguna denuncia para actividades no permitidas”, señaló.