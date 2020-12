Pesadilla en el IMSS; su mamá falleció por COVID-19 y les entregaron otro cuerpo

A la fecha, la familia Trujillo no sabe que fue de Nancy, la matriarca, quien falleció en días pasados. Temen que haya sido cremada y entregada a otra familia

Tras pasar varios días en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en 5 de febrero, Nancy Trujillo falleció a causa de Covid-19; sin embargo, cuando sus familiares fueron a recoger su cuerpo, la mujer que les entregaron, de cabellos negros y canosos, distaba mucho del pelo rubio y corto de Nancy.

Uziel Fonseca, hijo de Nancy y acompañado de la familia, relata que, fue el jueves 26 de noviembre, a las 3:50 de la mañana cuando su madre ingresó al hospital; sin embargo, días después, comenzó a tener complicaciones a causa del virus.

Aunque presentó una mejoría y logró tener una oxigenación al 99 por ciento, Uziel recibió una llamada el 4 de diciembre, que le notificó que su madre, acababa de entrar a un estado delicado.

“El sábado en la madrugada, es cuando recibo la llamada a las dos de la mañana y, me comentan que me presente a trabajo social (…) es cuando me dicen que mi mamá falleció”, recuerda.

Fue este domingo 6 de diciembre, cuando la familia acude a recoger a su madre; sin embargo, el cuerpo correspondía a una persona con características físicas muy diferentes a las de Nancy.

Uziel relata que, se les propusieron varias hipótesis sobre la desaparición del cuerpo de su madre. La primera que fueron los fiscales quienes recogieron el cadáver y este se encontraba en la Fiscalía, o bien, que fue cremada y entregada a otra persona.

Aunque sostuvieron un acercamiento con la delegada del IMSS, relata que tuvieron que reiterarle en varias ocasiones que había un error con el cuerpo.

“La delegada nos decía que nos entregaba el cuerpo y para no hacer el problema un poquito mayor que viéramos cómo nos podíamos arreglar (…) Ahí es cuando nosotros, realmente, vemos que no es justo”, dice.

La familia advierte que procederán legalmente contra el IMSS y acudirán ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH). “En estos momentos, no sabemos qué fue de mi mamá. No sabemos, realmente, qué hicieron con el cuerpo de mi mamá. No sabemos y ellos tampoco ofrecieron el contacto con la otra familia”.

Aunque, recientemente, la oficina de representación del IMSS en Querétaro, ofreció a una disculpa pública, debido a que otra familia reconoció el cuerpo de Nancy como su paciente (esto ante un perito de la Fiscalía del Estado), Uziel señala que esto no es suficiente para la familia.

“Finalmente mi mamá falleció y que haya ese error garrafal, que nada más me digan: Ay, perdón, discúlpame. No me deja tranquilo. No sé si mi mamá, realmente, hasta su último momento estuvo relativamente bien, si realmente falleció o por qué motivo falleció. Una disculpa, para nadie va a ser suficiente”, subraya.