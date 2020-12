Necesarias regulaciones en “Home Office”: Kuri

El senador por Querétaro reafirmó que es el empresario quien tiene la obligación de dar las herramientas e insumos en el lugar de trabajo, aun si ese espacio es la casa del trabajador.

Mauricio Kuri González, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, anunció que su grupo, votó a favor de la minuta de dictamen de reformas a la Ley del Trabajo, que reconoce legalmente el teletrabajo, o también llamado home office.

Estas reformas incluyen la obligatoriedad para que los empresarios otorguen a sus empleados insumos, equipo y salario igual que el de los trabajadores presenciales.

“Esta fue una aportación del Partido Acción Nacional, esperamos que para el primero de enero ya pase. El empresario tiene que dar las herramientas en su lugar de trabajo, y si este espacio es su casa, ahí tiene que brindarle el equipo e insumos; ya tendrá que ser un acuerdo entre la parte trabajadora y del patrón para ver cómo puede ser este apoyo extra que cubra el gasto que está haciendo el empleado desde su casa” comentó el legislador.

En cuanto al impacto que estas reformas generan al gremio empresarial, Kuri consideró que, incluso, se trata de una alternativa para que la productividad de las empresas no se frene.

“Como empresario no te pega nada, te ayuda, eres más productivo cuando la gente está desde su casa, y puedes poner objetivos bien trazados; aparte, no tenemos de otra, es obligación del empresario dotar de todas las herramientas en su lugar de trabajo y si es en su casa, pues tendrá que hacerlo, es importante que la productividad no se detenga” agregó Kuri.

En el caso de Querétaro, el senador destacó que ya hay empresas que están comprometidas con sus empleados, a quienes les brindan la seguridad laboral, no obstante, los propósitos de estas reformas vienen a reforzar aún más el dinamismo y productividad laboral de esta entidad.