Exhortan a cancelar actividades no esenciales, antes de que sea obligatorio

De acuerdo con el vocero, Querétaro era uno de los estados con mejor contención en la cadena de transmisión; sin embargo, reconoció que la sociedad bajó la guardia

La Vocería Organizacional de Querétaro hizo un llamado a la sociedad a cancelar, de manera voluntaria, las actividades no esenciales para frenar la cadena de contagios de COVID-19 en la entidad.

Rafael López González, vocero organizacional de Querétaro, sentenció que la indicación es clara: hacerlo hoy de forma voluntaria, para no verte obligado mañana. Y es que recordó que el mes de noviembre fue el más mortífero de esta pandemia, así como el de mayor número de casos positivos registrado.

“La instrucción es clara, cancela hoy de manera voluntaria tus actividades no esenciales para que no te veas obligado a cancelarlas mañana. Sabemos que solo por pedírtelo no lo vas a hacer, necesitas acercar el fenómeno hacia ti, pensar un minuto en lo que cambiaría la vida si tú, o alguien que quieres, muere o queda con secuelas”, subrayó.

López González detalló que la semana del 21 al 28 de noviembre fue la que más casos registrados tuvo, incluso que todo octubre; además, en noviembre casi se triplicaron los casos positivos contabilizados en septiembre, mientras que la ocupación hospitalaria pasó de 87 pacientes en piso en octubre a 140 en el mes pasado.

De igual manera, recordó que, durante los primeros cuatro meses de la contingencia, Querétaro se mantuvo como uno de los estados con mejor contención en la cadena de transmisión; sin embargo, reconoció que la sociedad bajó la guardia y retomó actividades no esenciales.

“La realidad es que hoy estamos más cerca de tener que endurecer más las medidas. Esto se debe a que, a pesar de las instrucciones de cancelar actividades no esenciales, hay personas que no hacen ni siquiera el esfuerzo por detenerse y darse cuenta que los días más importantes del año, tanto para la economía como para la convivencia, pudieran estar regulados en pro de desahogar nuestra respuesta médica”, finalizó.