Descartado nuevo confinamiento en Querétaro, por el momento: FDS

Este jueves se reunirá el Comité Técnico de Salud para evaluar los resultados de las nuevas medidas sanitarias

Por el momento está descartado que en Querétaro se regrese a un nuevo confinamiento por COVID-19 en las próximas semanas, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

En entrevista, señaló que este jueves sostendrá una reunión con el Comité Técnico de Salud en la que se evaluarán los resultados de las nuevas medidas sanitarias y celebró que en días previos ha disminuido la ocupación hospitalaria en un punto porcentual.

“Todo lo demás de aforos y horarios sigue, no estamos pensando en cerrar, no porque yo lo digo, la decisión la toma el comité técnico, no su servidor, y no hay ninguna propuesta, estamos lejos del amarillo, pero tampoco estamos cerca del rojo”, enfatizó.