DDHQ analiza reformas por COVID-19

Sin embargo, la Defensoría destacó que, debido a que estas modificaciones aún no han sido publicadas, aún no se puede actuar en caso de que así se determine

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) continúa el análisis de las reformas al Código Penal que aprobaron los diputados locales por el COVID-19; sin embargo, al no haber sido publicadas, estas no han entrado en vigor.

Esto de acuerdo con la información proporcionada por la DDHQ, luego del pronunciamiento que hicieron colectivos de feministas, que señalaron, dichas reformas buscan criminalizar la protesta y desarticular el movimiento feminista.

Cabe recordar que, la activista Liliana Gutiérrez adelantó que se sostuvo una reunión con la presidenta de la DDHQ, Roxana Ávalos y aseveró que se comprometió a realizar una investigación “exhaustiva” sobre estas modificaciones.

En tanto, la DDHQ confirmó que ha sostenido reuniones con los colectivos feministas, no obstante, reiteró que debido a que aún no han sido publicadas en el periódico oficial estas reformas, aún no se puede actuar legalmente.