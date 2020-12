Belleza con propósito: Liz Alexa

Coronada como la representante de México en Miss Planet International 2021, Liz Alexa ha sacado provecho de su belleza y voz que cada vez resuena […]

Coronada como la representante de México en Miss Planet International 2021, Liz Alexa ha sacado provecho de su belleza y voz que cada vez resuena más en redes sociales para causar impactos sociales positivos. A pesar de su corta edad, ha logrado cumplir poco a poco sus sueños, uno de ellos llamado “Feliz como Liz”, una fundación que tiene la misión de entender y atender a niños y adolescentes, que han pasado por diversos traumas que deben ser tratados de inmediato con diferentes herramientas profesionales para mantener una correcta salud mental.

¿Cómo fue el camino para llegar a ser Miss Planet International Mexico?

Hay una organización llamada Embajadora México que busca empoderar a las mujeres y formar líderes, ellos me contactaron cuando estaba en el certamen de Miss World, al ver que daba conferencias y tenía mi fundación, cumplía con lo que se necesitaba para el certamen. Me hablaron y me seleccionaron entre varias niñas, posteriormente me ofrecieron la corona para representar a México y me mandaron directo al certamen. Actualmente me estoy preparando para Camboya, donde espero ganar Miss Planet International 2021.

¿Qué te motivó a entrar a concursos de belleza?

La verdad antes pensaba que era algo muy banal, esto porque no estaba bien informada, no me veía sinceramente en uno. Cuando entré a Miss World y me explicaron que tenía un propósito pensé: “para mi fundación me ayudaría mucho, a difundir mi mensaje”.

Platícanos más sobre tu fundación “Feliz como Liz”.

Cuando empecé a tener fuerza en redes descubrí que mi propósito es ayudar a los demás, si la vida y Dios me estaban abriendo las puertas lo quise enfocar en algo benéfico. Tener una fundación es algo que quería desde niña, pero por una u otra cosa no lo hacía. Me puse a reflexionar y decidí crearla, con ayuda de mis seguidores recaudaba ropa, víveres, todo y comencé a ir a lugares de muy escasos recursos a regalar estas cosas, empezó así, pero realmente lo que quiero fomentar ahora es la salud mental, de acuerdo a lo que he vivido es muy importante. Con este propósito, brindamos ayuda psicológica a cualquiera que se acerque a nosotros, evaluamos su caso y ahorita tenemos cuatro psicólogos a la disposición de quien lo necesite.

¿Qué significan para ti las redes sociales?

Es un arma de doble filo, puede ser bueno o malo, todo depende para que lo uses. Me ha abierto muchísimas puertas que me han acercado a los sueños que tengo desde niña, les debo todo porque me han ayudado a darme a conocer.