222 familias llegarán a Querétaro con Caravana Migrante

Por la pandemia, la población migrante tuvo que presentar resultados negativos a COVID-19 para poder ingresar al país y formar parte de la caravana

Hasta la fecha se tiene confirmado el ingreso de 222 familias migrantes a la Sierra del estado de Querétaro, para pasar la época decembrina.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se cuenta con un censo de registro que incluye nombre, lugar de procedencia, teléfono y datos del vehículo en el que entrarán a la entidad.

Para evitar más contagios, la Seseq exhortó a quienes presenten síntomas de COVID-19 como tos seca, estornudos, fiebre, dolor de cabeza o garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor en músculos o articulaciones, diarrea y dificultad para respirar a ponerse en contacto, de inmediato, con la jurisdicción sanitaria no. 4 al teléfono 411 296 0032, donde se orientará al paciente y, de requerirlo, se tomará una muestra PCR de manera gratuita.

Debido a que la transmisión se da a través de las gotas que expulsa un enfermo al toser o estornudar, al tocar la mano de una persona enferma, tocar una superficie contaminada y llevarse las manos a boca, nariz u ojos, la dependencia recordó que es importante aplicar medidas preventivas como no saludar de mano, beso o abrazo; no automedicarse y no escupir ni tocarse la cara con las manos sucias; además de toser o estornudar en el ángulo interno del codo y lavarse las manos frecuentemente.

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Seseq se sumó al llamado a que la migración sea segura, regular y digna y detalló que, de enero a octubre de este año, se brindaron mil 976 consultas a migrantes. Durante 2019, mencionó, se impartieron 18 talleres con 306 asistentes, se realizaron dos ferias de salud y se otorgaron dos mil 239 consultas a migrantes.

Además, se han emprendido acciones de detección de hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual, salud bucal, así como vacunación, y se han impartido talleres con temas enfocados a la higiene personal, alimentación correcta, actividad física, prevención de adicciones y de accidentes, planificación familiar, entre otros.

