Vacuna de influenza es exclusiva del sector público

La vacuna de la influenza no ha sido comercializada en instituciones de salud privadas, por lo que las personas deben estar alerta, señaló Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Agregó que la Seseq se suma al llamado del Colegio de Pediatras y la secretaría de Salud Federal para que las personas eviten aplicarse la vacuna en instituciones privadas.

“El Colegio de Pediatras nos compartió el oficio que está girando porque es una realidad que, de manera privada aún no se comercializa la vacuna, que de hecho la que se comercializa a nivel privado es tetravalente, todavía no llega, todavía no la distribuye el laboratorio”, precisó Pérez Rendón.

La funcionaria estatal recomendó a las personas evitar buscar este tipo de vacunas, además, en caso de ser población en riesgos puede acercarse a su centro de salud ya sea de IMSS, ISSSTE o de la SESEQ para recibir el fármaco.

Por último, recordó que la indicación general es que solo se aplique la vacuna a los grupos blancos que son; menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con alguna comorbilidad.