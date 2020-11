Seseq rechaza saturación en hospitales

La directora de Servicios de Salud de Querétaro comentó que en la entidad se registra una ocupación del 39 por ciento, además, señaló que, aunque se tenga un buen índice de disponibilidad hospitalaria, las personas no deben salir libremente, por lo que exhortó a la población a no salir de sus casas si no es necesario y evitar lugares concurridos.

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, reconoció que la ocupación hospitalaria ha tenido un incremento en comparación a las últimas dos semanas, aunque rechazó que exista saturación.

Así lo dijo al ser cuestionada por la información que público el doctor Amadeo Lugo Pérez, encargado de la Unidad Médica y de Aislamiento por COVID-19, quien señaló que se preveía una saturación en todos los hospitales públicos y privados en la entidad en estos días.

Pérez Rendón señaló que la ocupación hospitalaria en la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) es del 39 por ciento, aunque la ocupación promedio en las últimas dos semanas fue del 28 por ciento.

“La información está ahí, es pública (…) lo que si les comento es que hemos tenido un aumento en la ocupación, hace dos o tres semanas estábamos en un promedio de ocupación del 28 por ciento, en la ocupación general, hoy estamos al 39 por ciento”, precisó Pérez Rendón.

No obstante, enfatizó que aun cuando hay suficiente disponibilidad hospitalaria no es un sinónimo para que las personas puedan salir libremente, por lo que exhortó a la población a no salir de sus casas si no es necesario y evitar lugares concurridos.

Cabe señalar que por el momento hay 243 personas hospitalizadas, las cuales de las cuales 105 están en estado grave por COVID-19.