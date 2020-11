Pide Canacope evitar compras de pánico, tras implementación de estrategia “Somos más”

Aunque Eduardo Chávez, presidente de Canacope, calificó como efectiva la estrategia “Somos más”, señaló que dichas acciones llegan de manera tardía

La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) de Querétaro llamó a la población a evitar las compras de pánico, como ocurrió al inicio del confinamiento, tras la aplicación de las nuevas medidas para contrarrestar la pandemia de COVID-19.

Aunque Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Canacope, calificó como efectiva la implementación de la estrategia “Somos más”, que contempla la reducción de horarios de cierre y la prohibición de venta de alcohol los domingos, señaló que dichas acciones llegan de manera tardía.

“Es de reconocerse, pero no podemos llamar reconocimiento ahorita, después de que, obviamente, casi que el niño ya está ahogado, y me refiero a que yo creo que fue una acción tardía”, expresó, tras referir que en otros estados con una situación similar a la Querétaro ya aplicaban este tipo medidas.

En este sentido, hizo un llamado a los comerciantes a que no incrementen los precios y a las autoridades a que vigilen que no se cometan excesos con los cobros, mientras que instó a la ciudadanía a no caer en compras de pánico.

“Que no entremos en una situación de pánico. Con el confinamiento (…) hubo la escasez de bebidas, en el caso de la cerveza y, obviamente, se generaron compras de pánico, se generaron compras que llevaron a la escasez y, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes también. Si bien es cierto que no estamos en un confinamiento, también es cierto que debemos ser corresponsables”, puntualizó.