Pese a pérdidas por pandemia, hay 10 restaurantes nuevos en Querétaro según Canirac

Durante la pandemia, pese a las pérdidas económicas para el sector restaurantero, en Querétaro se han abierto más de 10 nuevos establecimientos, informó Octavio Rivera Mata, presidente en el estado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Llevamos hasta la fecha, más de 10 restaurantes nuevos (…) Todavía muchos están muy interesados en abrir en estas fechas. Tenemos dos que quieren abrir en los primeros días de enero, se van a esperar a la temporada alta”, destacó.

Mata Rivera dijo que, la inversión que representan estos restaurantes es variable; ya que, hay algunos en los que se invierten desde 500 mil hasta cinco o seis millones de pesos, además, generan entre 15 y 20 empleos en los locales medianos y de 25 a 50 en grandes establecimientos.

“Estamos hablando de un promedio entre 150 o 200 empleos”, enfatizó.

Por último, Mata Rivera si bien reconoció que han existido cierres durante la pandemia, no se tiene un dato específico de a cuánto podría ascender esta cifra.

“Les he marcado a algunos. No sabemos si cerraron temporal, si cerraron definitivo y no hemos tenido respuesta”, añadió.