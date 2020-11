Pandemia golpeó fuerte al sistema judicial, dice exministro José Ramón Cossío

El exministro habló sobre los retrasos que la pandemia ha supuesto para la consolidación de la Reforma Penal

El sistema de justicia mexicano tiene tres problemáticas en estos momentos, de las cuales dos han sido consecuencia de la pandemia de COVID-19, señaló José Ramón Cossio, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).

Así lo señaló en el marco en su platica “Retos del sistema de justicia del México actual” que fue convocado por la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) en Querétaro.

Argumentó que, como primer punto, la Reforma Penal no se ha consolidado, además que el 70 por ciento del litigio nacional en materia penal, mercantil, laboral y familiar está en un proceso de transición que aún no ofrece claridad respecto a dónde va llegar; por lo qué hay una situación deficitaria.

“El 70 por ciento del litigio nacional está en proceso de transición en algún lugar que no tenemos claro, no lo hemos asimilado, no lo hemos representado, no lo estamos discutiendo“, precisó el exministro.

Por otro lado, dijo que la pandemia de COVID-19 generó un recargo en la resolución de recursos, pues durante cinco meses los juzgados estuvieron cerrados y en agosto que abrieron llegaron todos los asuntos acumulados.

Además, señaló que la COVID-19 generará sus propios litigios, porque aumentará la tasa de despidos laborales, la suspensión de concursos mercantiles, así como la tasa de divorcios.

El tercer problema que enfrenta la justicia en el país es la relacionada con los asuntos que derivarán debido a la pandemia, sobre todo en el tema de responsabilidades en asuntos de salud.

“Va a empezar una gran cantidad de demandas por responsabilidad porque si el médico se murió, la enfermera falleció, vamos entrar en un proceso nuevo de demandas por la adscripción de una cierta responsabilidad a cierta persona” puntualizó.

Por último, consideró que el Gobierno de la cuarta transformación no ha generado los mecanismos de solución de conflicto que ha generado el mismo proceso de cambio en el país, lo que representa una gran irresponsabilidad de las autoridades.