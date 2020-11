Nuevas restricciones por COVID se tenían que aplicar: Coparmex

La presidenta de Coparmex en Querétaro comentó que las nuevas medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19 son un golpe durísimo a la economía, pero son acciones que se tenían que hacer para frenar los contagios.

Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal Mexicana en Querétaro (Coparmex), reconoció que en general la sociedad queretana había relajado mucho las medidas sanitarias.

“Es un impacto durísimo en la economía que ya se está viviendo, pero tampoco puedes no hacerlo es un tema muy complejo no puedes prohibir y cerrar todo porque ahorcas la economía y todas maneras no va pasar en México”, precisó Jiménez Salcedo.

Agregó la cifra de las más de 112 mil defunciones no debe de quedar en un número, pues son familias que han perdido a un ser querido.

Enfatizó que la información que ha dado todo este tiempo, pero es una corresponsabilidad de los ciudadanos que se acaten las medidas para que no aumenten las prohibiciones.

“Creo que el tema de las sanciones ha estado siempre, el tema es que es una dualidad de mensajes porque no acatamos las reglas, nos quejamos cuando las imponen, el tema es hacernos responsables en la mayor medida posible para que deje de propagarse”, puntualizó.