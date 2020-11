No hay prisa por participar en el proceso electoral 2020-2021, afirma Tonatiuh Cervantes

El funcionario señaló que ahora su compromiso es concluir la administración con Luis Bernardo Nava, aunque puntualizó que ello no lo aleja de sus aspiraciones políticas

No hay prisa para participar en el proceso electoral 2020-2021 o en alguno otro, aseguró Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, quien aseguró que por ahora su compromiso es concluir la administración con Luis Bernardo Nava.

En entrevista, afirmó que “todo en política sufre modificaciones”, por lo que prefirió no adelantarse y mantenerse firme en su compromiso; sin embargo, puntualizó que ello no lo aleja de sus aspiraciones políticas.

“Todo en política sufre modificaciones, yo no me adelantaría, lo primero que te diría es sí existe ese compromiso con Luis Bernardo Nava de acompañarlo a la conclusión de este periodo de gobierno, eso está claro y no me aleja de mis aspiraciones. No tengo prisa si es en el 21, en el 24, ahorita estoy concentrado en eso y voy a poner toda mi determinación y empeño para sacar adelante lo que en confianza me ha encargado”, dijo.

Sobre si su llegada a la administración es un parteaguas para contender por la presidencia municipal, señaló que en su carrera política no le gusta “futurear” y aseguró que al tener una posición al interior del partido Acción Nacional debe ser neutral en sus aspiraciones políticas.

“Ya nos fuimos así, a la luna, nombre. Ahorita hay que trabajar, el objetivo es lo que les he comentado, quiero ser muy claro, ahorita el objetivo es atender la capital del estado, atender la invitación que agradezco y el compromiso que hice con el gobernador y con el presidente Nava de llevar a buen puerto este cierre de año las políticas públicas. En toda mi carrera política nunca lo he hecho, no me gusta, de andar futureando”, indicó.