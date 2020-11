Ni El Tángano ni El Cimatario son afectados por desarrollo Punto Olivo: municipio de Querétaro

Genaro Montes, secretario de desarrollo sostenible, añadió que el predio del desarrollo cuenta con uso de suelo urbano y permisos para su construcción

El desarrollo Punto Olivo, ubicado en la zona sur de la capital, no está dentro de la zona natural protegida El Tángano, ni afecta al área protegida de El Cimatario, afirmó Genaro Montes Díaz, secretario de desarrollo sostenible.

El funcionario estatal detalló que, de acuerdo con el plan parcial de desarrollo urbano de la delegación Josefa Vergara, realizado desde 2008, el predio en el que se ubicará este desarrollo tiene uso de suelo urbano, es decir, contempla habitacional y comercial y de servicios.

“Este predio, donde se encuentra la poligonal del desarrollo Punto Olivo no está, insisto, no está dentro de lo que es El Tángano, porque esto es muy fácil que la ciudadanía pueda equivocarse. No está dentro de la zona del área protegida de El Tángano, y tampoco está en el área protegida de El Cimatario, esto es algo muy importante de señalar”, puntualizó.

En rueda de prensa, añadió que dicha zona no está considera dentro del programa de regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Luego de que integrantes del colectivo “Ciudadanos reforestando Querétaro” dieran a conocer en rueda de prensa su descontento con esta obra, que, entre otras cosas, podría generar inundaciones en la zona, los invitó a presentar los estudios con los que cuenten, relacionados con el tema, para analizar la situación.

Montes Díaz aseguró que Punto Olivo cuenta con los permisos de autoridades federales, estatales y municipales para su desarrollo, tales como la autorización de impacto ambiental federal, otorgada por la Semarnat desde 2012 y modificada en 2018; la autorización de impacto ambiental estatal dada en 2018, así como los dictámenes de uso de suelo municipal en 2018 y de impacto de movilidad en 2019, el visto bueno del proyecto del condominio entregado en 2019 y la autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización otorgada en febrero de este año.

Asimismo, señaló que hasta ahora no han tenido ningún acercamiento con el colectivo que recaudó más de mil 200 firmas como parte de la campaña #SalvemosElTangano, con la que se oponen a que se urbanice esa área que, aseguran, forma parte del cinturón verde del estado.

“No hay, de alguna manera, una construcción como tal, ahorita es nada más la parte de la vialidad y la ejecución de obras, precisamente de urbanización. Por otro lado, no hemos tenido todavía directamente con los ciudadanos interesados para poderse sentar, ellos conocen cuáles son los permisos que existen. Insisto, sería muy conveniente que si tienen alguna propuesta específica, si tienen estudios, sin duda serán de gran utilidad para la autoridad”, enfatizó.

Punto Olivo, agregó, está rodeado de varias vialidades, al norte con Boulevard Bernardo Quintana, al poniente con la carretera a Huimilpan, y al sur con Cumbres del Cimatario.