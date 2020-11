Matrimonio igualitario en Querétaro, conforme establezca la ley, asegura secretario de gobierno

El recién funcionario municipal señaló que revisará a detalle los lineamientos establecidos para su cumplimiento

Los matrimonios igualitarios en Querétaro se harán conforme lo indique la ley, pues las posturas personales no están por encima de su cumplimiento, afirmó Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de gobierno de la capital.

En rueda de prensa, el recién funcionario municipal señaló que revisará a detalle los lineamientos establecidos para acatar el ordenamiento sobre este tema.

“Las posturas personales de cada quien no deben de estar por encima del cumplimiento de la ley, hoy hay un ordenamiento legal que se está viendo de manera puntual sobre este tema, yo voy a revisar cuáles son las líneas, pero no, la ley no está sujeta a la cuestión personal de nadie y se cumple en los términos que está”, sentenció.

Cervantes Curiel detalló que, hace unos días, dialogó con Apolinar Casillas, ex secretario de gobierno, sobre la responsabilidad de dar seguimiento a las políticas públicas del municipio, por lo que insistió en que se cumplirá a cabalidad lo que establezca la ley.

“No platiqué sobre posturas personales con Apolinar Casillas, tengo como responsabilidad darle seguimiento a las políticas públicas que hoy están implementadas en el municipio y, en específico, lo que está normado por ley se tiene que cumplir y eso nos llevará a buen puerto a todos”, dijo.