Llama Agustín Dorantes a cerrar filas para reactivar Querétaro, en el marco de su 2° informe de actividades

A través de un mensaje en rede sociales, el diputado consideró como esencial que se apoye a la economía local, siempre manteniendo presentes las medidas de prevención sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad

Agustín Dorantes Lambarri, diputado local por el IV distrito, presentó su segundo informe de actividades a través de redes sociales, donde destacó el llamado a seguir trabajando juntos a fin de reactivar Querétaro tras la pandemia por COVID-19.

“La pandemia ha golpeado al mundo entero, miles de personas hemos tenido que sacrificar parte de nuestras vidas. En todo el mundo se han perdido empleos, las familias perdieron sus ingresos, por ello es momento de ser uno solo, de trabajar juntos, de romper la cadena de contagios, respetar las medidas sanitarias, y de activar juntos la economía”, señaló Dorantes Lámbarri.

Por tal motivo, el diputado consideró como esencial que se apoye a la economía local, siempre manteniendo presentes las medidas de prevención sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad.

En ese sentido, el legislador reconoció el esfuerzo que ha hecho el personal médico y administrativo para brindar atención a los ciudadanos que se han infectado.

Por otra parte, Dorantes Lambarri detalló el trabajo legislativo que se ha venido trabajando en los últimos dos años, como la iniciativa que ingresó para ampliar el periodo de prescripción para que las víctimas de delitos sexuales tengan 10 años más -a partir de su mayoría de edad- para denunciar a su agresor, además, incluye penas más severas para estos delincuentes.

“Uno de cada diez niños de nuestro país señalaron que algún adulto había tocado alguna parte de su cuerpo, y es que la mayoría de los abusos vienen de sus familiares o personas cercanas a los padres. Los niños no entienden que está pasando, si lo que sucede es normal y no entienden que les están haciendo daño. En la mayoría de los casos, los perpetradores son reincidentes, si no hay castigo estarán en posibilidad de volver a atacar”, explicó.

También recordó la atención del problema de la entrega de los fraccionamientos, el trabajo realizado para proteger el medio ambiente, imponiendo sanciones ejemplares para quienes vulneren las áreas verdes o pretendan atentar contra ellas.

La remodelación de espacios deportivos y educativos para que no haya rezago entre los ciudadanos y tengan las condiciones adecuadas para continuar con su preparación y desarrollo, concluyó.

Cabe recordar que en días pasados el diputado presentó un informe preliminar frente a comerciantes, en el que hizo recorridos para dar a conocer de viva voz el trabajo que ha venido realizando en la Legislatura local.