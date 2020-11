Legisladores de Morena, aún sin definir si contenderán por algún puesto en el 21

Paloma Arce, coordinadora de la bancada morenista local, enfatizó que ninguno de sus compañeros de bancada le ha manifestado formalmente su interés de contender por una candidatura, ya que, aún no son los tiempos que permite la ley

Aún no existe una definición en la bancada de Morena en el Congreso del Estado para que, quienes deseen contender por alguna candidatura en el proceso electoral del 2021, se separen del cargo, advirtió Paloma Arce Islas, coordinadora de Morena en la Legislatura.

En entrevista telefónica, Arce Islas enfatizó que ninguno de sus compañeros de bancada le ha manifestado formalmente su interés de contender por una candidatura, ya que, aún no son los tiempos que permite la ley.

“Todavía no hemos visto ese tema. No tenemos prisa (…) lo estaremos viendo junto con nuestro partido, pero, por el momento, no hemos planeado separarnos del cargo. Estamos analizando qué va a pasar”, declaró.

Subrayó que, personalmente, no considera separarse de su cargo y tras ser cuestionada si contenderá por la presidencia municipal de la capital, indicó que, se deben respetar los procesos y aún quedan pendientes en la Legislatura, como los trabajos del presupuesto de Egresos y la designación del titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).

“He visto algunos comentarios. Agradezco las menciones que me hacen, pero creo que sí hay que respetar mucho los procesos, ir paso a paso para que las cosas salgan bien”, puntualizó.

Por último, estimó que, los legisladores locales le informen hasta el próximo año si participarán en el próximo proceso electoral.