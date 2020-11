¿Estamos listos para el Buen Fin?

Las ofertas y promociones del Buen Fin tienen una gran expectativa en medio de la pandemia mundial, se espera la reactivación económica, además, en la edición de este año el periodo de promociones durará 12 días, pero en lo particular ¿Qué podemos esperar?

A partir de este lunes nueve, hasta el viernes 20 de noviembre, decenas de comercios participarán con promociones en el Buen Fin, en el que se espera una derrama de mil 500 millones de pesos y que, con la intención de reactivar la economía, por la crisis del COVID-19, participarán comercios de la zona serrana y el semidesierto.

¿Los queretanos están listos para el Buen Fin?

Rosalía Campos indicó a Códice Informativo que, este Buen Fin, se debe ser precavidos y ser conscientes de lo que se está adquiriendo; si bien, indica que en su trabajo sí recibe el aguinaldo, este no se les adelantará.

“Ahora va a durar dos semanas; entonces sí sería importante comparar muy bien los precios y la calidad de los productos que nos están vendiendo”, indica.

De acuerdo con Fátima Paredes, el Buen Fin de este año, podría no ser como en ediciones anteriores, ya que, por la pandemia no habría suficientes ventas. Aunque prevé que, al durar dos semanas, se recupere la economía con el Buen Fin, indica que no participará, tras haber dejado su empleo y decidir estudiar.

“Siento que se va a aglomerar aún así gente, siento que es mejor comprar en línea por la situación”, añade.

Herme indica que si bien recibe aguinaldo, este se le otorga hasta finales del año, por lo que no participará en el Buen Fin, además de que, por la situación económica del COVID-19, recomienda solo hacer las compras necesarias.

“El dinero está muy escaso y aparte aquí nos dan el aguinaldo hasta diciembre y la verdad, está tan escaso que, tenemos que cuidarlo. ¿Qué vamos a ir a gastar? (…) Hay muy poco dinero para ir a comprar, luego cosas que no necesita uno”, agrega.

Kali Cano indica que, a pesar de tener varios trabajos, en ninguno de estos cuenta con la posibilidad de tener un aguinaldo. Aunque ha considerado comprar unos tennis, debido a que los suyos están desgastados, ha pensado en ahorrar por si se regresa al semáforo rojo.

“Ahorita me gustaría guardarme dinero, porque no sé si ahorita, volvamos a semáforo rojo, a suspenderse las actividades y no quisiera hacer compras innecesarias, además de las aglomeraciones de las tiendas”, añadió.

Erasto Galván reconoce que, tal vez, podría adquirir algo en el Buen Fin, no obstante, considera “exagerado” que este durará dos semanas, por la situación de la pandemia.

“Son muchos días y la situación que estamos viviendo, no está recomendable para estar saliendo”, advirtió.