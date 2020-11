Contempla USEBEQ calificación alternativa para alumnos con poco contacto con sus docentes

Enrique de Echavárri Lary, coordinador de la USEBEQ, explicó como parte de las acciones para la evaluación de los alumnos en el primer trimestre, a los alumnos que hayan tenido una comunicación esporádica o nula no se les pondrá un número como calificación

Entre el 8 y 9 por ciento de la matrícula escolar en Querétaro no ha tenido contacto con los docentes en lo que va del ciclo escolar 2020-2021, reconoció Enrique de Echavárri Lary, coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

El funcionario agregó que, como parte de las acciones para la evaluación de los alumnos en el primer trimestre, a los alumnos que hayan tenido una comunicación esporádica o nula no se les pondrá un número como calificación.

“Tengo que reconocer que calculamos que alrededor del 8 por ciento o 9 por ciento del total de la matrícula no ha tenido ningún contacto con nuestros docentes, no sabemos si es la intención de no volver a la escuela”, enfatizó Echávarri Lary.

Esta nota se actualizará en breve.