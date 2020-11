Avala Coparmex disposiciones para que partidos postulen mujeres a gubernaturas

La presidenta del organismo en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo señaló que hay muchas mujeres con la suficiente capacidad, trayectoria y talento como para encabezar gubernaturas

Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), avaló que los partidos políticos postulen candidatas a las distintas gubernaturas que se van a contender en 2021.

Así lo señaló al ser cuestionada por la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos postulen a siete mujeres a la gobernatura de los distintos estados.

“Yo avalaría que hubiera candidatas de los distintos partidos, siempre voy avalar que estén mujeres buscando estos escaños públicos, obviamente todo el talento, la capacidad y la disposición de estar en el servicio público”, precisó Jiménez Salcedo.

Consideró que las impugnaciones de algunos partidos políticos como Acción Nacional (PAN) y el Senado de la República pudieran estar relacionadas a un tema de capacidad y talento y no una imposición por cuota, aunque dijo que si no se ponen dichas cuotas no se “abre el camino” a la mujeres.

Agregó que a nivel nacional hay mujeres que cuentan con la capacidad, trayectoria y talento para ser gobernadoras, aunque no se había podido avanzar por falta de oportunidades.

Por último, dijo que será decisión de los partidos políticos elegir si postularán un hombre una mujer dependiendo de su capacidad y talento.