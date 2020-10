Vuelta al semáforo rojo dependerá de los indicadores: Seseq

La directora de Servicios de Salud de Querétaro mencionó que no tiene una respuesta sobre si la entidad regresaría a un nuevo confinamiento y solicitó no hacer especulaciones al respecto.

La secretaría de salud del estado de Querétaro esperará a que se dé a conocer el nuevo semáforo epidemiológico por COVID-19 para poder fijar la conducta que seguirá la entidad en las próximas dos semanas en cuanto a las medidas sanitarias.

Así lo dijo Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, quien pidió a la ciudadanía a no especular sobre lo que se pudiera anunciar la tarde del 23 de octubre.

“Preferiría no especular, no dar un dato que pudiera resultar diferente a lo que suceda el día de mañana y que esperemos la publicación oficial durante la conferencia de prensa y teniendo ese resultado los estados asumirán una postura sobre cuál va hacer la conducta a seguir”, indicó Pérez Rendón.

Mencionó que la entidad no puede hacer la ponderación de todos los indicadores que toma en cuenta la federación para la designación del color del semáforo.

Agregó que tampoco tiene una respuesta sobre si la entidad regresaría a un nuevo confinamiento, pues esto dependerá de los indicadores.

“En los ejercicios que hacemos no llegamos al mismo resultado porque hay detalles finos que no están descritos del todo en la metodología y como lo he manejado en otras ocasiones preferiría no especular, no dar un dato que pudiera resultar diferente a lo que suceda el día de mañana“, puntualizó.