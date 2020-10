Tras reapertura de antros, Consejo Estatal Contra las Adicciones pide moderar consumo de alcohol

El titulaar del Consejo, Guillermo Tamborrel, pidió además extremar precauciones para evitar contagios por coronavirus

Tras permitirse la asistencia a antros y centros nocturnos, con el cambio al semáforo amarillo en el estado, Guillermo Tamborrel Suárez, titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones (Ceca) llamó a la prudencia y al consumo moderado de bebidas alcohólicas, asì como a no relajar las medidas de seguridad sanitaria.

En videoconferencia, Tamborrel Suárez indicó que, a travès de sondeos han identificado un incremento del 40 al 50 por ciento en el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco, por lo que enfatizó, tras regresar y querer hacer vida social es importante tener presente que esta sustancia es un depresor.

“Tener presente que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Si alguien lo que está buscando es relajarse, hacer un poquito de vida social, es importante tener presente que el alcohol nos puede llevar a profundizar las tristezas y las depresiones”, declaró.

Agregó que, en estos espacios se puede comenzar a alzar la voz y gritar, lo que podría esparcir las partículas de COVID-19.

“Si vamos con algún amigo, alguna amiga, vamos a un bar y sabemos que ella está sana y uno también está sano, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la mesa de junto (…) no digo que la gente no vaya, por supuesto, el que quiera ir que vaya, pero que no se le olvide el no relajar las medidas”, dijo.