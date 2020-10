Trabajo Social del Hospital General mantiene contante vínculo entre pacientes y sus familias

El área de Trabajo de Social del Hospital General de Querétaro se adapta a la nueva realidad por la pandemia de COVID con el que buscan mantener el vínculo entre pacientes-familiares con los servicios de salud.

Durante la pandemia por COVID-19, la Jefatura de Trabajo Social del Hospital General de Querétaro de la Secretaría de Salud se ha adaptado a la nueva realidad, y ofrece una atención eficiente como vínculo entre las necesidades de pacientes y familiares y los servicios de salud.

María Elena Granados Mondragón, jefa de Trabajo Social del Hospital General de Querétaro, primero a nivel nacional en reconvertirse para la atención exclusiva a pacientes con COVID-19, opera actualmente con personas especialistas en el área.

En cuanto a la nueva forma de informar el estado de salud de los pacientes a los familiares, la jefa de Trabajo Social destacó que es posible hacer videollamadas con internos no graves.

“El médico valora la posibilidad de hacer videollamada entre el paciente y su familiar, siempre y cuando no haya riesgo para la salud del primero; es decir, debe ser un paciente no grave para que la emoción de ver a su familiar no le causa alteración en su estado de salud”, fundamentó.

Explicó también que, “desde el aspecto social y familiar, nosotras debemos tener bien identificado quién es el familiar responsable del nuevo paciente, cómo está estructurada la familia y detectar si hay problemas en los órdenes social, económico y hasta legal”.

Todos esos aspectos de vinculación se llevan a cabo desde el área de Trabajo Social durante la estancia del paciente e incluso, tras su egreso, que incluye la gestión administrativa, refirió Granados Mondragón.