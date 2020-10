“Tierra Noble”, sin autorizaciones para su desarrollo: Sedeso

Genaro Montes, secretario de Desarrollo Sostenible, recordó que el municipio de Querétaro ya clausuró, el pasado 12 de septiembre, una caseta de ventas ubicada al interior de “Tierra Noble”.

El proyecto “Tierra Noble” continúa sin permisos, ni autorizaciones para la venta de terrenos por estar considerado en un área natural protegida decretada desde 2005, informó Genaro Montes, secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. Asimismo especificó que el proyecto, ubicado en el ejido El Zapote, en Juriquilla, tiene un régimen jurídico diferente al del resto de la zona urbana.

“Como lo mencionábamos […] no se han dado, ni se darán, ni cambios de uso de suelo, ni permisos, ni autorizaciones para llevar a cabo el desarrollo de Tierra Noble, obviamente se busca que no haya personas engañadas y que caigan en la compra-venta de este tipo de lotes que no tiene autorización”, manifestó.

Montes detalló que la zona, conocida como zona occidental de microcuencas, es sujeta a conservación ecológica, donde el uso de suelo es preservación ecológica de preservación especial, según se establece en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puerto desde 2008.

También refirió que en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, publicado en 2014, se establece que un 97.89 por ciento del polígono donde busca establecerse “Tierra Noble” está en una unidad de gestión ambiental con una política de protección, mientras que en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro, publicado en 2009, el predio está ubicado en la unidad de gestión ambiental con vocación de protección.

El secretario de Desarrollo Sostenible recordó que el municipio de Querétaro ya clausuró, el pasado 12 de septiembre, una caseta de ventas ubicada al interior de “Tierra Noble”, y también se clausuró otro punto de venta establecido en una plaza comercial.