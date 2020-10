Se pronuncia Tania Palacios contra la extinción de fideicomisos

La diputada local Tania Palacios tomó la tribuna para defender los más de 100 fideicomisos que desaparecerán gracias a lo aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados.

Tania Palacios Kuri, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), subió a tribuna de la LIX Legislatura a pronunciarse en contra de la extinción de más de 100 fideicomisos señaló la afectación a organismos como el CONACYT, FIDECINE, Fodepar, al Fondo de desastres, al Fondo del cambio climático, Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Fondos a centros de investigación, Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Esto luego que el día de ayer diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES )y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en la general la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos bajo el argumento de que estos fondos se manejaban sin transparencia. La votación fue de 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones.

“Le fallan al talento y al folclor, adiós FIDECINE 213 millones de pesos, la gran producción de películas y proyectos mexicanos. Le fallan a quien nos informa con el adiós al Fondo de protección a periodistas. Se acaba el dinero para los defensores de derechos humanos” mencionó.

“Hago este posicionamiento no como una guerra entre partidos, sino como un llamado a luchar por lo que importa. No entendemos que juntos llegamos más lejos y que si no es juntos no llegamos” finalizó la diputada.