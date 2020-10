Robo en Secretaría del Bienestar fue por inseguridad: Herrera Ruiz

El delegado de los programas sociales declaró que el hurto de 84 computadoras lo atribuía a una falta de seguridad y no a una cuestión política, además, aseguró que los equipos robados tienen un valor mínimo al tratarse de dispositivos viejos.

Fueron 84 los equipos de computación robados en la Secretaría del Bienestar el pasado fin de semana, informó el delegado de los programas sociales, Gilberto Herrera Ruiz, quien atribuyó este hurto a un problema de seguridad y no a una cuestión política.

En entrevista vía telefónica, el delegado federal recordó que, tras el hecho, se presentó la denuncia inmediatamente ante la Fiscalía General de la República, donde se notificó el hurto de 84 equipos de cómputo, los cuales tenían cinco años de antigüedad, y que contenía información de los beneficiarios de los programas sociales.

“Yo pensaría que es falta de seguridad y así lo he declarado. A mí me preocuparía que sea una banda que se instale en Querétaro y que empiece a hacer este modus operandi, de ir a robar no solo instalaciones, si no, incluso, casas habitación”, agregó.

Abundó que esta semana, iniciaron los interrogatorios con el personal de la Secretaría, ya que, aún no aparece el vigilante.

Agregó que el equipo de cómputo está asegurado y afirmó que, debido a la antigüedad de los equipos, el valor que podrían obtenerse de este hurto es “mínimo”.