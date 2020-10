Protocolo de género de la UAQ no se ha implementado al 100%, reconoce Tere García

Sin embargo, refirió que la implementación de este no lo es todo, pues existen acciones adicionales que ayudarán a trabajar en la materia

Parte del problema que se vive en materia de violencia de género en la UAQ puede deberse a que el protocolo no ha sido implementado al 100 por ciento, reconoció Teresa García Gasca, rectora de la institución.

La virtual ganadora de la elección a rectoría, agregó que la implementación del protocolo no lo es todo, pues existen acciones adicionales que ayudarán a trabajar en la materia; por ello, se comprometió a que en su segundo periodo se continuará abordando esta problemática.

“Yo creo que gran parte del problema en este momento puede ser eso, que no se ha implementado el protocolo al 100 por ciento, aunque existe, pero que el protocolo no es todo, hay muchas otras cosas adicionales alrededor de la violencia de género que no se pueden resolver solo con el protocolo, hay que trabajar mucho más en ese sentido”, indicó.

En entrevista, indicó que este tema no es único de la universidad, sino de todo el mundo y refirió que, si bien no ha sido resuelto, es en las universidades donde se pueden comenzar a generar estrategias que permitan avanzar en la solución del problema.

García Gasca recordó que, desde hace dos años, la UAQ comenzó a trabajar en la creación e implementación de un protocolo de atención de violencia de género, por lo que la institución se comprometerá a darlo a conocer a toda la comunidad universitaria.

Lo anterior, puesto que consideró importante que se comprenda cómo funciona el protocolo y que un señalamiento o una denuncia no necesariamente terminará en el castigo “que la víctima está pensando”, debido a que se deben agotar todas las instancias y procedimientos.

“Creo que esto finalmente se va a resolver conociendo bien el protocolo, mejorándolo continuamente y haciendo que la comunidad universitaria lo pueda implementar, echar a andar por sí mismo”, abundó.

Cuestionada sobre si habrá cambios en su equipo de trabajo en su segundo periodo como rectora, respondió que aún no lo ha decidido, por lo que entablará reuniones para identificar si es necesario.

Finalmente, destacó que algunos de los temas en los que trabajará como rectora serán la defensa de la autonomía, la lucha por el presupuesto, incrementar la internacionalización, trabajar en la inclusión, igualdad, equidad, no violencia, no discriminación, cultura de paz y sustentabilidad, entre otros.