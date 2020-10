No soy panista, priista, ni morenista, asegura Tere García

Además, afirmó que no ha permitido la intromisión de ningún partido político a la UAQ e informó que hará público su 3 de 3

Teresa García Gasca, candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), denunció que se ha emprendido una campaña de denostación en su contra, tratando de hacer ver que ha actuado de forma inadecuada y deshonesta, por lo que informó que hará pública su declaración 3 de 3.

Durante su mensaje en el marco de la presentación de quienes aspiran a la rectoría, García Gasca afirmó que tiene conocimiento de esta campaña debido a que ha sido expuesto en redes sociales y medios de comunicación. Por ello, la rectora de la UAQ puntualizó que no pertenece a ningún partido ni ha permitido la intromisión de alguno en la institución.

“Entre lo que se dice está el hecho de que soy panista. No soy panista, no he permitido de ninguna manera la intromisión de ningún partido político en nuestra universidad, no soy morenista, no soy priísta, soy libre y por ello puedo trabajar con absolutamente todos los partidos, todas las formas de gobierno, y podemos también criticarlos y decirles lo que no nos parece”, enfatizó.

García Gasca informó que solicitó a la comisión electoral de la UAQ que se le haga entrega de la información correspondiente para hacer públicas sus declaraciones. Al leer el documento que hizo entrega, la académica subrayó que durante su función como rectora no ha lastimado o menoscabado interés o persona alguna.

“Me someto y pongo a consideración que actuemos con honestidad y transparencia, haciendo público no solo nuestras declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, sino que hemos actuado con dignidad sin afectar a terceros en un marco de respeto irrestricto a las leyes”, añadió.

Finalmente, exhortó a sus contrincantes a tener un proceso electoral en el que destaque la propuesta y no la desacreditación, y señaló que si existe algún responsable de la campaña emprendida en su contra hará “lo conducente”.

“Solicito también que quienes tengan a bien hacer propuestas sean propuestas, no denostación, que esta contienda electoral sea para ganar, para que la universidad se fortalezca, que pongamos en la mesa debates, ideas, propuestas, proyectos. Que veamos por el bien de la universidad, y que no basemos este proceso en la desacreditación, en las mentiras y en la denostación”, indicó.

La candidata Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea se sumó a la petición de desarrollar una contienda electoral limpia, honesta, de propuesta y de respeto, pues se pronunció en contra de la guerra sucia.