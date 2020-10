“No me quiero involucrar en las elecciones”, dice AMLO sobre jornada electoral en Coahuila e Hidalgo

López Obrador afirmó que, gane quien gane, es un triunfo para la democracia tener fuertes y libres

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró que no hubiera violencia en las elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Coahuila e Hidalgo y reconoció la participación de la ciudadanía, aunque fuera poca.

“En este caso lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron y eso es lo más importante, ya las autoridades electorales van a decidir quién gana y si hay inconformidades, hay procedimientos, para acudir a esas denuncias y adelante”, indicó.

El mandatario federal aseguró que se está enterando de los resultados de las elecciones a través de medios de comunicación y los órganos electorales, pues afirmó que no quiere involucrarse en ellas, como en su tiempo lo hizo Francisco I. Madero.

López Obrador abundó que lo único que se debe buscar es contar con unas elecciones limpias y libres, en la que no haya compra de votos, ni acarreos o falsificación de actas.

“Lo que nosotros tenemos que procurar es que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos, acarreos, relleno de urnas, que no haya falsificación de actas y que se entienda que ahora ya es delito electoral el fraude y que quien comete un fraude no tiene derecho a fianza, porque ya se considera un delito grave”, añadió.

Cuestionado sobre la visible derrota de Morena en ambas entidades, el presidente refirió que, gane quien gane, es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones fuertes y libres.