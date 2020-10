Kuri revela las tres acciones para mejorar al país

En una reunión informativa con Coparmex el legislador del PAN señaló la responsabilidad que tienen los ciudadanos para y por el bien de México.

En una reunión informativa organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, el senador por Querétaro, Mauricio Kuri González, expuso su visión sobre los retos y oportunidades para la entidad en la recuperación económica de México, en donde llamó a una sociedad unida, más participativa y que se anime a inmiscuirse en las cuestiones democráticas, pues dijo, en ese tema se le está fallando al país.

Según el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) mencionó que la clave para ser un mejor país en el mundo y con mejor calidad de vida está en tres acciones: la participación ciudadana, que los ciudadanos respeten la ley y que los servidores públicos acaten la Constitución.

“Quiero que entiendan la responsabilidad tan grande que tenemos como ciudadanos para poder sacar adelante a este país, asumamos, sepamos quién vive junto a nuestra casa, hagamos comunidad con nuestra cuadra, chequemos los problemas de seguridad que tenemos, es decir, no solo nos fijemos, sino que también debemos participar”.

Kuri González afirmó que hoy en día las redes sociales son la herramienta más eficaz para presionar al gobierno en sus políticas de ocurrencias, que, además, fungen como un espacio que le ayuda a la oposición a redefinir el rumbo de sus gestiones.

La presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez, coincidió con el legislador respecto a la necesidad de generar modelos de participación activa, para que los mismos ciudadanos, empresarios y demás sectores de la población, asuman el compromiso como ejes rectores para construir un mejor país, sobre todo, para el siguiente año en el que se requiere de una ciudadanía informada.

“Nos falta ser más participativos y quejarnos menos. Es muy difícil ponernos de acuerdo, pero cuando eso se logra y quitas egos, temas partidistas y aspiraciones personales, nos puede ir mucho mejor. Estamos viviendo el momento más complicado de la historia y estamos estáticos, como si no pasara nada y es el momento de no tener miedo, de echarle para adelante. El que es valiente no se arrepiente, tenemos que asumir nuestra responsabilidad” mencionó la presidenta.

Para culminar, Mauricio Kuri pidió a los empresarios ahí presentes defender a Querétaro, continuar reactivando a este estado y proyectar la economía local, pues dijo, es una entidad punta de lanza que ha hecho la diferencia.