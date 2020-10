Durante su embarazo tuvo COVID-19; Carolina lo superó y sus gemelas se salvaron

Tras detectarle coronavirus, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para poder suministrarle medicamentos

Carolina tenía un embarazo gemelar de seis meses y medio cuando comenzó a sentir síntomas de COVID-19: la fiebre no cedía, la tos no le permitía comer y sentía que le faltaba el aire.

Por ello acudió a consulta a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) no. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Juan del Río, Querétaro, donde detectaron que tenía una baja saturación y la enviaron al Hospital General Regional (HGR) no. 2 de El Marqués para ser hospitalizada.

“No quería quedarme porque me daba miedo, pero no me dejaron salir. Al llegar a Querétaro me hicieron estudios y mi pulmón estaba muy afectado, después me tomaron la muestra para ver si tenía COVID-19 y el resultado fue positivo”, recordó.

Carolina ingresó el 20 de julio, cinco días después le practicaron una cesárea pues había medicamentos que no podían suministrarle por el embarazo. Por casi un mes, sus gemelas estuvieron en incubadora para estabilizarlas y que comenzaran a ganar peso.

“Me hicieron la cesárea y las llevaron a la incubadora, no las pude ver porque me mandaron a piso con otros enfermos. Salí del hospital y 15 días después fueron egresadas; sin embargo, por mi padecimiento seguí sin poder estar con ellas, las veía a través de una ventana en casa de mi hermana. Pasaron 40 días para que las pudiera abrazar y amamantar”, compartió.

Mientras estuvo internada, Carolina solo tuvo contacto con sus familiares a través de cartas. La trabajadora social del hospital, Mayra Alejandra Durán Pérez, contó que el esposo, mamá y hermanos de Carolina le llevaban cartas, las dejaban en la caseta de vigilancia y el personal se las hacía llegar.

“Ella recibía las cartas, después hicimos una videollamada para que supiera cómo estaban sus pequeñas, eso le dio mucho ánimo”, explicó la trabajadora social.

El trabajo de vinculación con los familiares, impulsado por personal del IMSS, motivó a Carolina a tener una mejor recuperación, pues saber de su familia le permitió estabilizarse y regresar a casa con su esposa e hijas, después de las complicaciones registradas.