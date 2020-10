Disponibilidad hospitalaria no es una invitación para salir libremente

La directora de Servicios de Salud de Querétaro reiteró que el incremento en el procesamiento de pruebas no quiere decir que haya más casos, sino que se identifican oportunamente para aislarlos y así romper las cadenas de contagio.

El indicador de la ocupación hospitalaria se ha mantenido por debajo del 25 por ciento en los últimos 15 días, sin embargo esto no es una invitación para que las personas puedan salir libremente, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Así lo señaló al ser cuestionada sobre el indicador que sería más importante para considerar un nuevo confinamiento de acuerdo al color rojo del semáforo epidemiológico por COVID-19.

“Esto quiere decir que aun cuando estamos identificando más casos que no son casos graves y que eso también en algún momento el indicador principal es la ocupación hospitalaria, por supuesto no quiere decir que como tenemos una capacidad de respuesta sea una invitación para que podamos salir libremente, no la epidemia sigue aquí en Querétaro y es así que estamos identificando un número importante de casos”, precisó Pérez Rendón.

Mencionó que sería aventurado y una especulación decir que se espera el próximo viernes cuando se presente el semáforo epidemiológico para la próximas dos semanas.

Reiteró que el incremento en el procesamiento de pruebas no quiere decir que haya más casos, sino que se identifican oportunamente para aislarlos y romper las cadenas de contagio.

Por último, dijo que la meta que tienen es procesar 750 pruebas diarias, aunque ya hubo un día en la que se procesaron 830 pruebas.