Denuncian activistas venta irregular de terrenos en Tierra Noble, Juriquilla; Profeco aún no resuelve

Desde el pasado 8 de junio, activistas presentaron una denuncia ante la Profeco; sin embargo, la dependencia no ha informado avances de la misma

Activistas de Querétaro presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a las irregularidades en la venta de los terrenos de Tierra Noble, Juriquilla, dio a conocer América Vizcaíno, quien dijo que hasta ahora no han obtenido respuesta alguna.

En entrevista vía telefónica, la activista explicó que se ha dado seguimiento ante la Profeco para conocer el avance de la denuncia; sin embargo, lamentó que esta dependencia sea “una caja negra” en la que se ingresan denuncias, pero no se sabe qué está ocurriendo.

“Presentamos la denuncia por las irregularidades que se están dando en la venta de los terrenos de Tierra Noble, Juriquilla; desde que la ingresamos, el 8 de junio, al día de hoy no hemos tenido respuesta”, declaró.

Vizcaíno lamentó que el titular de la Profeco, Juan Rodríguez Valle, no tenga conocimiento de las denuncias ni los trámites que se realizan; asimismo, aseveró que, según testimonios, hubo personas que adquirieron terrenos en Tierra Noble y presentaron su denuncia, aunque no se las admitieron por no ser competencia de la procuraduría.

Asimismo, indicó que se solicitó al coordinador de los programas sociales en el estado, Gilberto Herrera Ruiz, que destituyera al titular de la Profeco, ya que, acusan, no tiene ningún interés de proteger a quienes compran terrenos ahí.

Al no contar con permisos, solicitó a la autoridad municipal de Querétaro que realice las visitas de inspección y se clausuren las ventas de terrenos.

“Al día de hoy no sabemos si la denuncia que ingresamos nosotras produjo la carpeta de investigación correspondiente”, agregó.

Cabe recordar que, según declaraciones de las autoridades municipales, Tierra Noble no contaba con los permisos necesarios para vender terrenos en El Zapote.