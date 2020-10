Dejará Apolinar Casillas la Secretaría de Gobierno; se suma a trabajos del partido rumbo al 2021

Aunque descartó hablar sobre la posible búsqueda de una candidatura, el militante panista señaló que trabajará en la dirigencia de su partido

Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de Gobierno en el municipio de Querétaro, anunció que se separará del cargo para sumarse a los trabajos de dirección del Partido Acción Nacional junto con el diputado local Agustín Dorantes.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, aún no tiene una fecha para formalizar su salida de la administración de Luis Bernardo Nava. Además, puntualizó que tampoco tiene información sobre quién podría sucederlo en el cargo, pues al final esta decisión recae en el presidente municipal.

“Efectivamente en algunos días, estamos todavía acordando la fecha, me retiraría de la administración municipal y me estaría sumando a la dirigencia estatal con el diputado Agustín Dorantes en trabajos del partido“, señaló Casillas Gutiérrez.

En este sentido, el militante de Acción Nacional descartó hablar sobre la posibilidad de que su salida corresponda a la eventual búsqueda de una candidatura pues, dijo, aún no son los tiempos para hablar al respecto.

“No puedo contestar en este momento si busco otra candidatura no lo puedo decir en este momento. Ni me encarto ni me descarto (sic), pero no son tiempos“, precisó.

Finalmente, manifestó que durante los próximos días se dará a conocer por parte del municipio tanto la fecha en que dejará el cargo como el perfil de su eventual sucesor o sucesora.