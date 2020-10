Dan visto bueno a partidos de Pedro Haces y Gordillo; no hay mucha esperanza para México Libre

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la organización “Fuerza Social por México”, encabezada por el líder sindical Pedro […]

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la organización “Fuerza Social por México”, encabezada por el líder sindical Pedro de Haces Barba, podría obtener su registro para contender a las elecciones como partido.

Esto luego de que se revocara el acuerdo INE/CG275/2020 del Instituto Nacional Electoral (INE), promulgado el 4 de septiembre pasado, mediante el cual se le negó el registro a la agrupación.

La razón por la que el INE se negó otorgar el registro como partido en septiembre fue la presunta intervención de organizaciones sindicales, entrega de dádivas y aportaciones de entes no identificados. No obstante, hubo magistrados que indicaron que no había razón para tal prohibición.

Debido a esta última razón, el TEPJF ordenó al INE que contemple cinco asambleas anuladas y contabilice las firmas captadas en dichos eventos para que el partido obtenga su registro.

En este sentido, el órgano señaló que si con ello recibe el registro la organización, se deberán realizar las acciones necesarias para garantizar el registro y que el nuevo partido pueda participar en la elección de 2021.

Cabe destacar que esta decisión generó polémica entre los militantes y simpatizantes de la organización “México Libre“, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la excandidata presidencial por el PAN Margarita Zavala.

Al igual que Fuerza Social por México, el partido de los Calderón-Zavala recibió en su momento una negativa para constituirse. No obstante, no parece haber intención en el Tribunal de echar para atrás esa decisión como sucedió con la organización de Pedro de Haces.

El futuro de México Libre se discutirá más adelante por la noche.

Otra organización que recibió el visto bueno del TEPJF fue “Redes Sociales Progresistas”, de la polémica exlideresa sindical Elba Esther Gordillo.