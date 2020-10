Corregidora obtiene distintivo de destino turístico seguro ante el COVID

El alcalde comentó que el sello de “Safe Travels” fortalecerá los trabajos para consolidar al municipio como un atractivo turístico de la entidad, el cual cuenta con la pirámide más grande en la región bajío y varios santuarios relevantes para el turismo religioso.

Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, recibió en representación de la demarcación el certificado “Safe Travels: Global Protocols & Stamp for the new normal”, que otorga la Secretaría de Turismo, esto derivado de la implementación de estándares y buenas prácticas en favor del cuidado de la salud en la prestación de servicios al sector turístico.

“Nos da mucho gusto haber recibido este reconocimiento, esto quiere decir que nuestro trabajo ha dado resultados, que las estrategias que consolidamos con el apoyo de Gobierno del Estado tienen buenos resultados como hoy en día este certificado con el que garantizamos a quienes nos visiten que en el municipio cumplimos con los protocolos para evitar cualquier contagio”, resaltó Sosa Pichardo.

En este evento de entrega de certificados a los municipios de Corregidora, Tequisquiapan, Ezequiel Montés y representantes del sector privado, el Secretario de Turismo en el Estado; Hugo Burgos García, celebró que autoridades municipales e iniciativa privada, asuman el compromiso de cuidar la salud de quienes visiten sus comercios y atractivos turísticos que guarda cada localidad, concluyó su mensaje invitando a sumarse a este programa a más municipios y locales.

Cabe señalar que el estado de Querétaro recibió esta certificación el pasado cinco de agosto, el cual es una certificación que otorgada el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) para avalar el cumplimiento de los protocolos y buenas prácticas sanitarias que generen confianza y seguridad al turista, la cual ha sido adoptada por más de 1200 empresas, incluidos algunos de los principales grupos turísticos, así como por más de 80 destinos en el mundo.

Para cerrar el alcalde insistió en la importancia por seguir posicionando a Corregidora como una potencia atractiva del estado, contactado con una pirámide, siendo esta la más grande del Bajío y con santuarios importantes para el turismo religioso que visita el estado, por lo que aseguró que continuarán buscando la llegada de mayor inversión y anunció la apertura en próximos meses de un hotel ubicado sobre la avenida Paseo Constituyentes con lo cual se buscará que más turistas permanezcan más tiempo en la demarcación.