Coinciden aspirantes a rectoría de la UAQ en defensa de la autonomía y del presupuesto

Además, Guadalupe Zaldívar y Aurelio Domínguez coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para quienes laboran bajo la dinámica de honorarios

Las y el candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) coincidieron en la importancia de velar por la defensa de la autonomía universitaria y de un presupuesto justo, durante la presentación de propuestas de trabajo en el programa “Conoce a tus candidatas y candidato”.

“Los tres que estamos hoy aquí estamos convencidos de que la debemos defender sobre todo porque es algo que les tenemos que seguir legando a quienes vienen después”, indicó Aurelio Domínguez González, quien comentó que su lema de campaña es “Juntos Podemos”, el cual hace referencia a que la universidad requiere de la participación de cada una de las personas que la conforman.

Domínguez González, quien fuera director de la facultad de ingeniería, destacó que de ser electo se trabajará en la obtención de más recursos, sobre todo en materia de investigación, y detalló que mientras esta unidad académica llegó a generar aproximadamente 50 millones de pesos de ingresos, en la última administración de la universidad se ha alcanzado un promedio de 44 millones de pesos, por debajo de la facultad.

“En las últimas dos administraciones tenemos un promedio de ingresos de 44 en la última administración y más de 100 millones en la penúltima administración, les puedo decir que tengo la experiencia y capacidad para gestionar y con resultados concretos muy claros”, comentó.

Al referir que “no será un rector de escritorio”, el investigador indicó que velará por contar con una institución de puertas abiertas para que no haya barreras de acceso a los funcionarios, y subrayó que una de las políticas principales de su administración será la transparencia y rendición de cuentas, pues argumentó que no solo se trata de justificar los recursos si no también de optimizarlos.

En tanto, Teresa García Gasca, ex directora de la Facultad de Ciencias Naturales, destacó que hace tres años recibió una universidad con problemas presupuestales y divisiones internas con los sindicatos; sin embargo, señaló que se trabajó para sacar adelanta a la institución académica. Asimismo, adelantó que se trabaja en la creación de tres empresas comercializadoras más que permitirán obtener más recursos propios.

Bajo el lema “Servir, construir y transformar”, García Gasca apuntó que de ganar la elección continuará trabajando para mantener a la universidad dentro de las 10 mejores del país y reconoció que uno de los retos que enfrenta la UAQ es la internacionalización.

“En este momento nuestra universidad está trabajando para entregarle no a Querétaro, no a México, al mundo una vacuna, una vacuna frente a esta pandemia. Esa es la razón por la que quiero ser rectora, porque vale la pena luchar por esta universidad, defenderla, dejarla en las mejores condiciones, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen”, expresó.

Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, conocida como API, enfatizó que trabajará por contar con una universidad más justa y competitiva, en la que exista un clima de respeto y cordialidad, por lo que propuso la creación de un código de ética. Lo anterior, luego de que contara que hace un tiempo denunció que un profesor de la universidad sostenía una relación con una alumna, lo cual calificó como no ético.

Con el lema “Fuerza y pasión por la academia”, garantizó que de ser electa se transparentarán todos los ingresos universitarios, y es que puso en duda el motivo por el cual los ingresos propios son administrados de forma externa y no se registran en el sistema universitario.

“Hay algunos servicios que otorga la universidad que los ingresos que se obtienen tienen una administración externa, lo cual me llama la atención porque no entiendo cuál es el factor o situación por el cual estos recursos no son ingresados, eso me llama un poco la atención. Esto debe corregirse, yo veo una universidad a tres años donde todos los ingresos universitarios sean manejados de manera transparente”, sentenció.

Tanto Guadalupe Zaldívar como Aurelio Domínguez propusieron esquemas de trabajo que permitan evitar la deserción escolar, como la implementación de un comedor solidario, el cual ya se implementa en la facultad de ingeniería.