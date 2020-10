Celebración de Día de Muertos, otra víctima de la COVID-19 en Querétaro

El secretario de Turismo, Hugo Burgos García, señaló que no habrá actividades públicas ni adornos en las calles de Querétaro

Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, no se realizarán actividades, ni se adornarán las calles de la ciudad por la celebración del Día de Muertos, adelantó el secretario de Turismo, Hugo Burgos García, quien dijo todos los eventos se realizarán virtualmente.

En entrevista, Burgos García explicó que, se está trabajando con una empresa para realizar recorridos virtuales este primero de noviembre, ya que se deben evitar aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

“Va a ser virtual, presencial no. En estos momentos, no queremos tener eventos masivos. Están prohibidos y estar respetando el tema de salud (…) no se va a ser nada, nada presencial”, sostuvo.

Burgos García indicó que se dedicará el altar a todos los difuntos y se realizará una presentación virtual para mantener las medidas de seguridad sanitaria.

De acuerdo con el funcionario estatal, esta sería la primera vez que se cancelen estas celebraciones y confirmó, a pregunta expresa, que se evitarán los adornos y ofrendas del día de Muertos.