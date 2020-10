Candidatas y candidato votan en la UAQ; llaman a la comunidad universitaria a participar de forma libre

La auscultación en la UAQ arrancó sin que hasta ahora se registren altercados o manifestaciones en los campus universitarios.

La candidata Teresa García Gasca y el candidato Aurelio Domínguez ya emitieron su voto para la elección a rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para el periodo 2021-2024.

Con más de una hora de retraso, dio arranque la auscultación en la UAQ sin que hasta ahora se registren altercados o manifestaciones en los campus universitarios.

Al salir de la casilla, Aurelio Domínguez afirmó que se espera que la elección se desarrolle en un ambiente de paz y que toda la comunidad universitaria acuda a votar de manera informada y libre.

“Que voten de manera informada, libre, con la conciencia de buscar una mejor universidad. La trayectoria es de respetar los resultados y los procesos, nosotros siempre estaremos haciendo nuestra actividad docente y de investigación, y seguiremos trabajando en caso de que no sea así”, indicó.

Sobre la cancelación del debate universitario dijo ser respetuoso de las manifestaciones de la comunidad universitaria, y al ser cuestionado sobre las acusaciones de intervención de la Secretaría del Bienestar en el proceso electoral, dijo desconocer el tema y apuntó que, en caso de haber evidencia, deberá presentarse.

En tanto, Teresa García Gasca confió en que la comunidad universitaria ejercerá su voto de forma libre y razonable, y señaló que tras este proceso electoral permitirá fortalecer a la institución educativa.

“Esperamos una buena participación por parte de la comunidad universitaria, invitarlos a votar, a ejercer este derecho, pero que también, además, es para nuestra universidad muy importante fortalecer este proceso democrático que nos permite llevar a cabo la elección de las autoridades”, indicó.

La última en emitir su voto fue la candidata Guadalupe Lelo de Larrea quien se sumó al llamado de votar con libertad de forma responsable, pues consideró que del voto de la comunidad universitaria depende el futuro de la UAQ.

Lelo de Larrea acusó que durante esta jornada de auscultación varios maestros están siendo coaccionados; sin embargo, confió en que emitirán un voto razonado y se reservó los detalles sobre las personas que están siendo intimidadas.

“Espero que se dé con tranquilidad, con paz, democracia, sé que han estado hablándole a maestros para obligarlos a votar y me parece algo que no debe de ser, como universitarios deben ser respetuosos, respetar las diferentes posturas y que cada quien vote por quien quiere. En mi facultad a nadie le he pedido que vote por mí, esto debe ser un voto libre, razonado y debemos respetar las diferentes posturas”, declaró.